Am Sonntag stehen sich in Basel die Teams aus England und Spanien im EM-Final gegenüber.

Legende: Sie sind auch 2025 wieder dabei Spaniens Irene Paredes (links) und Alessia Russo. Keystone/MARK BAKER

Europameister England gegen Weltmeister Spanien lautet am Sonntag das Endspiel bei der Women's EURO in der Schweiz. Es ist der Traumfinal zwischen zwei der erfolgreichsten Teams der letzten Jahre und gleichzeitig die Neuauflage des WM-Endspiels 2023, als sich «La Roja» 1:0 durchsetzte. Die Spanierinnen gehen in Basel als Favorit in die Partie.

England nicht kleinzukriegen

Englands Weg in den Final war kein leichter. Nach der 1:2-Auftaktniederlage gegen Frankreich war gar eine Zeit lang die Qualifikation für die K.o.-Phase in der Schwebe. Diese gelang letztlich aber souverän. In der K.o.-Phase standen die «Lionesses» dann mehrfach kurz vor dem Out.

Im Viertelfinal gegen Schweden lagen sie 0:2 hinten und erreichte dank eines späten Doppelpacks die Verlängerung. Im verrückten Penaltyschiessen befand sich die Equipe von Sarina Wiegman wiederholt vor dem K.o. – nach 14 Elfmetern stand England trotzdem im Halbfinal. Dort schaltete der Titelverteidiger das aufsässige Italien mit dem Treffer zum 1:1 in der 96. Minute und dem «Game-Winner» in der 119. Minute per Penalty-Nachschuss in extremis aus.

Spanien erst im Halbfinal richtig gefordert

Weit weniger zu beissen hatten die Spanierinnen. Sie schwebten regelrecht durch die Gruppenphase und schlossen diese bei einem Torverhältnis von 14:3 mit dem Punktemaximum ab. Auch im Viertelfinal gegen die Schweiz war der Weltmeister überlegen, auch wenn er diesen «nur» mit 2:0 gewann.

Im Halbfinal gegen Deutschland stiess Spanien dann aber auf echten Widerstand. Zwar war «La Roja» spielbestimmend und die bessere Equipe, doch die DFB-Elf war der erwartet zähe Widersacher. Erst ein Tor von Aitana Bonmati in der 113. Minute erlöste die Spanierinnen.

Ausgeglichene Direktduelle

England und Spanien trafen bislang 19 Mal in einem offiziellen Länderspiel aufeinander. Die «Lionesses» liegen mit 8 Siegen und 6 Unentschieden bei 5 Niederlagen leicht vorne. Die letzten Aufeinandertreffen verliefen aber so ausgeglichen wie nur möglich.

In den 7 Duellen seit 2019 feierten beide Teams je 3 Siege (eine Partie endete 0:0). Dabei ging kein einziges Spiel mit mehr als einem Tor Unterschied aus. Dreimal gab es ein 2:1, dreimal ein 1:0. Bei Endrunden setzte sich jede Equipe einmal durch: 2022 schaltete England Spanien auf dem Weg zum EM-Titel im Viertelfinal aus (2:1 n.V.), 2023 entschied «La Roja» das WM-Endspiel für sich (1:0).

