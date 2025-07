Bild 2 von 11. Fussball-EM zum Ersten: Die Jungen verzücken. 2002 nahm die Schweizer-Nati erstmals überhaupt an einer U21-EM teil. Bei der Endrunde im eigenen Land qualifizierte sich die Equipe von Trainer Bernard Challandes unter anderem dank eines 0:0 gegen Italien (in Basel, im Bild) für den Halbfinal. Diesen verlor man auch in Basel 0:2 gegen Frankreich. Den Titel holte – auch in Basel – Tschechien.

Bildquelle: Keystone/Markus Stücklin.

