Bild 4 von 8. Treffsicher wie kaum eine andere. Cristiana Girelli war an der WM vor zwei Jahren für das erste Tor Italiens zuständig, das dann auch zum einzigen Sieg (1:0 gegen Argentinien) geführt hat. In diesem Jahr führte die 35-Jährige Juventus Turin zum Meistertitel (13 Treffer in 16 Partien) und will auch an der EM brillieren.

Bildquelle: IMAGO / Sports Press Photo.

