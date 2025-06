Bild 7 von 8. Die Tormaschine schlechthin. Polens Ewa Pajor trifft und trifft und trifft. In den 9 Jahren in Wolfsburg gelangen ihr in 195 Spielen 137 Treffer. In Barcelona, wohin sie auf die vergangene Saison gewechselt hat, in 47 Partien 43 Tore. Und für Polen in 60 Spielen 39 Treffer. Lässt sie auch an der EURO in der Schweiz die Netze zappeln?

Bildquelle: imago images/Newspix.

7 / 8