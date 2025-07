Schweden fertigt Deutschland an der Women's EURO mit 4:1 ab und sichert sich Platz 1 in der Gruppe C.

Die Deutschen spielen nach einem Platzverweis gegen Carlotta Wamser lange in Unterzahl.

Im bedeutungslosen anderen Gruppenspiel jubelt Polen über drei Punkte gegen Dänemark.

Deutschland hat an der Women's EURO in der Schweiz den ersten Rückschlag hinnehmen müssen. Hatten zwei mässige Leistungen für die Deutschen in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Polen und Dänemark noch zu zwei Siegen gereicht, war Schweden im abschliessenden Vorrundenspiel im Zürcher Letzigrund zu stark.

Die spielentscheidende Szene ereignete sich nach einer guten halben Stunde. Ein schneller schwedischer Angriff landete bei Johanna Kaneryd, die im Strafraum auf das Tor schoss. Dort parierte nicht etwa die unsichere Torhüterin Ann-Katrin Berger, sondern Verteidigerin Carlotta Wamser mit der Hand. Klare Sache: Penalty für Schweden und rote Karte für Wamser. Fridolina Rolfö verwertete sicher zum 3:1 für die Skandinavierinnen.

Schneller Ausgleich

Die Führung für Schweden war zu diesem Zeitpunkt verdient. Die ersten 10 Minuten hatten den Deutschen gehört, nach dem 1:0 durch Jule Brand (7.) legte die DFB-Elf aber ungewohnte Passivität an den Tag. Die Schwedinnen reagierten mit dem schnellen Ausgleichstor durch Stina Blackstenius (12.) und dem kuriosen 2:1-Führungstreffer von Smilla Holmberg (25.). Die Aussenverteidigerin wehrte einen missglückten deutschen Klärungsversuch unabsichtlich ins gegnerische Tor ab.

Nach der Pause passierte wenig, beide Teams schienen sich mit dem Ergebnis abgefunden zu haben. Eine zielstrebige schwedische Aktion führte dann 10 Minuten vor Schluss aber noch zum 4:1 durch Lina Hurtig, die aus kurzer Distanz nur noch einschieben müsste.

Dank dem Sieg bleiben die Schwedinnen an der EM makellos und sichern sich auch den Gruppensieg. Wie viel dieser Wert sein wird, zeigt sich erst am Sonntagabend. Frankreich, England und die Niederlande spielen in der Gruppe D um den Einzug in die K.o.-Phase. Alle könnten noch Gruppensieger oder Gruppenzweiter werden. Theoretisch könnte sogar noch Wales auf den 2. Rang springen. Schweden bestreitet seinen Viertelfinal dann am Donnerstag in Zürich, Deutschland am Samstag in Basel.

Polen jubelt in Luzern

Im Duell zwischen den bereits ausgeschiedenen Teams aus Polen und Dänemark gewannen etwas überraschend die Polinnen. Die Aussenseiterinnen legten in Luzern stark los und führten in einer attraktiven Partie dank Ex-Servette-Spielerin Natalia Padilla Bidas und Barcelona-Starstürmerin Ewa Pajor nach 20 Minuten mit 2:0. Nach der Pause entwickelte sich ein wildes Spiel, bei dem Polen knapp mit 3:2 die Oberhand behielt. Die Däninnen drückten in der Schlussphase zwar noch auf den Ausgleich, dieser fiel aber nicht.

