Dem niederländischen Team droht an der EM in der Schweiz das Gruppen-Aus. Doch nicht nur deshalb ist Feuer im Dach.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Haben sie das Heu noch auf der gleichen Bühne? Daniëlle van de Donk und Trainer Andries Jonker im Zwiegespräch nach der Abreibung gegen England. imago images/ANP

Im zweiten EM-Gruppenspiel gingen die Niederlande am Donnerstag gegen England 0:4 unter. Die deftige Niederlage in Zürich förderte dabei nicht nur Mängel auf dem Platz zutage, sondern auch interne Misstöne. Zumindest legte dies ein Interview von Daniëlle van de Donk nach der Partie nahe.

Die erfahrene Mittelfeldspielerin in Diensten Lyons äusserte ihr Unverständnis darüber, nicht von Anfang an eingesetzt worden zu sein. Darauf angesprochen, zeigte sich Trainer Andries Jonker irritiert: Aufgrund von Leistenproblemen bei van de Donk sei ausgemacht gewesen, dass sie höchstens 20 bis 25 Minuten spielen könne.

Die 33-Jährige gilt nicht als Spielerin, die bei Problemen schnell aufmuckt. Dass sie Jonker öffentlich kritisierte, wurde in niederländischen Medien deshalb als deutliches Misstrauensvotum aufgefasst und befeuerte eine Diskussion, die bereits seit längerem geführt wird – nämlich, dass Jonker zu einer «Lame Duck» geworden ist.

Jonkers Abgang schon lange fix

Seit Januar ist klar, dass der ehemalige Coach des VfL Wolfsburg bei den Männern nach der EURO abtritt. Er macht dem aktuellen englischen Assistenzcoach Arjan Veurink Platz.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die letzten Gruppenspiele an der Women's EURO sehen Sie wie gewohnt live: Niederlande - Frankreich auf SRF zwei, England - Wales auf SRF info. Beide Partien beginnen um 21:00 Uhr.

Der 62-Jährige schien seinen schwindenden Einfluss selbst auch zu spüren. Nachdem es einen Monat vor dem EM-Start in der Nations League ein 0:4 gegen Deutschland und ein enttäuschendes 1:1 gegen Schottland abgesetzt hatte, machte er sich Gedanken über einen vorzeitigen Rücktritt. Das Team stellte sich allerdings hinter ihn.

«Mission impossible» gegen Frankreich?

«Es ist keine grosse Überraschung, dass wir gegen England verloren haben. Aber die Art und Weise ist eine riesige Enttäuschung für uns. Wir müssen uns jetzt zusammenraufen», sagte Jonker am Donnerstag.

Sollte England gegen den krassen Aussenseiter Wales nicht überraschend Punkte abgeben, müssten die Niederländerinnen am Sonntag im abschliessenden Gruppenspiel in Basel gegen Frankreich mit drei Toren Unterschied gewinnen, um sich noch in den Viertelfinal zu retten. Eine Mission, die auch unter normalen Umständen schwierig umzusetzen wäre.

Women's EURO 2025