Bild 7 von 8. Einmal mehr das Gesicht der Niederlande an einem grossen Turnier. Seit ihrem Debüt bei einem grossen Turnier im Jahr 2013 stand Sherida Spitse in jedem der 29 Spiele der Niederlande an Welt- und Europameisterschaften in der Startelf. Auf je 28 Startelfeinsätze an Endrunden kommen Danielle van de Donk, die ebenfalls wieder mit dabei ist, und die zurückgetretene Lieke Martens.

Bildquelle: imago images/Orange Pictures.

