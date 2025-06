Legende: Traurig über das EM-Aus Luana Bühler. KEYSTONE/Til Buergy

Luana Bühler verpasst die Women's EURO 2025 wegen Kniebeschwerden.

Für Bühler rückt Laia Ballesté nach; sie stiess bereits am Montagmorgen zum Team.

Es war ein Wettlauf mit der Zeit für Luana Bühler. Nach einer Fussverletzung und Knieproblemen hatte die Verteidigerin der Tottenham Hotspur erst am vergangenen Donnerstag im Test gegen Tschechien die 2. Halbzeit bestreiten können. Im Interview nach dem Spiel freute sie sich noch: «Mir geht es tipptopp nach diesem Spiel.» Es war der erste Einsatz für die Luzernerin seit dem Duell mit Island in der Nations League im April gewesen.

Doch vier Tage später sieht die Wahrheit anders aus. Wie der Schweizerische Fussballverband kommuniziert, fällt Bühler – eine von nur 5 gelernten Verteidigerinnen im EM-Kader – aufgrund ihrer Knieprobleme für die Heim-EURO aus. Die 29-Jährige lässt ausrichten, sie habe sich «sehr gefreut, ein Teil dieser Reise zu sein. Man spürt, dass es ein ganz spezielles Turnier ist und ich habe alles versucht, um dabei sein zu können und dem Team zu helfen. Die Zeit hat aber leider nicht gereicht.»

«Wir wussten, dass es bei Luana ein Wettrennen mit der Zeit wird», wird Nationaltrainerin Pia Sundhage zitiert. «Dass das EM-Abenteuer nun so früh zu Ende geht, tut mir enorm leid für sie. Wir wünschen ihr im Namen des ganzen Teams ganz viel Kraft und alles Gute, damit sie sich bestmöglich erholen kann.»

Ballesté rückt nach

Der Ausfall von Bühler ist für die Nati 2 Tage vor dem Auftaktspiel gegen Norwegen der 3. gewichtige Ausfall: Zuvor hatten schon Lara Marti und Ramona Bachmann vorzeitig die Segel streichen müssen. Das Duo hatte sich in der Vorbereitung das Kreuzband gerissen.

Für Bühler rückt Laia Ballesté ins 23-köpfige EM-Aufgebot nach. Die 26-jährige Verteidigerin verdient ihre Brötchen bei Espanyol Barcelona in Spanien. Ballesté war erst im April erstmals für die Nati aufgeboten worden und absolvierte in der Nations League beim 3:3 in Island ihre einzigen 72 Spielminuten in der Nati. Vor der EURO hatte sie den letzten Cut eigentlich verpasst – während der Traum von der Heim-EURO für Bühler platzt, geht jener von Ballesté nun aber doch noch in Erfüllung.