Italien gewinnt in Genf gegen Norwegen 2:1 und zieht an der Women's EURO in der Schweiz in den Halbfinal ein.

In einem verrückten Spiel macht sich Cristiana Girelli zur Matchwinnerin.

Im Halbfinal treffen die Italienerinnen am Dienstag erneut in Genf auf Schweden oder England.

28 Jahre des Wartens sind genug: Erstmals seit 1997 steht Italiens Frauen-Nationalteam wieder in einem EM-Halbfinal. Die «Azzurre» kamen in Genf zu einem späten 2:1-Erfolg über Norwegen.

Die Partie steuerte auf eine Verlängerung zu, als Sofia Cantore noch einmal zu einer Flanke ansetzte. In der Mitte stand Cristiana Girelli goldrichtig und köpfelte in der 90. Minute via Lattenunterkante ein. Die 35-jährige Stürmerin, die zu diesem Zeitpunkt schon beinahe ausgewechselt war, wurde damit endgültig zur italienischen Heldin.

In ihrem 121. Länderspiel hatte die Akteurin von Juventus Turin zuvor mit ihrem 60. Treffer im Trikot der italienischen Nationalelf bereits das 1:0 erzielt. 5 Minuten nach der Pause spitzelte sie das Spielgerät ins Netz. Auch zu diesem Tor lieferte Cantore mit einer scharfen Hereingabe die Vorarbeit.

Hegerbergs erneutes Penalty-Fiasko

Eine verrückte Geschichte schrieb danach aber zunächst nicht Girelli, sondern die andere Kapitänin. Nachdem sie im Strafraum umgerissen worden war, lief Ada Hegerberg nach einer Stunde zum Penalty an. Wie bereits im Startspiel gegen die Schweiz flatterten bei der norwegischen Starspielerin die Nerven aber gewaltig: Sie brachte das Kunststück fertig, den Ball erneut daneben zu setzen – diesmal am anderen Pfosten vorbei.

Von diesem Fauxpas zeigte sich die 30-Jährige allerdings wenig beeindruckt. Nur fünf Minuten später war sie aus dem Spiel heraus doch noch für das 1:1 besorgt. Nach einem langen Ball in die Tiefe behielt sie die Ruhe und schob mühelos zum Ausgleich ein.

Spätestens nach dem Treffer gewann Norwegen, das in der ersten Halbzeit nicht durch eine besonders aktive Spielweise aufgefallen war, endgültig Oberwasser. Bis Girellis später Lucky Punch den Skandinavierinnen den K.o.-Schlag versetzte.

Den Gegner der Italienerinnen im Halbfinal (Dienstag, 21:00 Uhr in Genf) ermitteln am Donnerstag Schweden und England. Die Partie sehen Sie wie gewohnt auf SRF zwei.

Women's EURO 2025