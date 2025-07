England schlägt Schweden im Viertelfinal an der Women's EURO in Zürich mit 3:2 nach Penaltyschiessen (2:2 nach 120 Minuten).

In der regulären Spielzeit hatten Titelverteidigerinnen einen 0:2-Rückstand innert zwei Minuten aufgeholt.

Im Halbfinal trifft England am Dienstag in Genf auf Italien.

Wenn von sieben Elfmeterschützinnen nur drei treffen, gewinnt man normalerweise kein Penaltyschiessen. Nicht so am Donnerstagabend im Letzigrund. Sowohl die Engländerinnen als auch die Schwedinnen zeigten sich äusserst nervös und verschossen öfter, als sie trafen.

Im Duell vom Punkt wurde Torhüterin Jennifer Falk zur tragischen Heldin Schwedens, als sie vier Strafstösse hielt, aber die Entscheidung selbst vergab. Lucy Bronze schoss England letztlich in den Halbfinal, während Smilla Holmberg als letzter Schützin die Nerven versagten.

England gleicht schnell aus

In der regulären Spielzeit hatten die Engländerinnen innert nur zwei Minuten aus einem 0:2 ein 2:2 gemacht. Hauptverantwortlich dafür war die kurz zuvor eingewechselte Chloe Kelly. Zuerst bereitete sie das 1:2-Anschlusstor von Bronze (79.) mit einer Flanke mustergültig vor. Zwei Minuten später landete eine weitere Kelly-Flanke dann vor den Füssen von Michelle Agyemang, die aus kurzer Distanz nur noch einschieben musste.

Damit retteten sich die lange ideenlosen Engländerinnen dank einer kurzen Leistungssteigerung in die ereignislose Verlängerung. Die Schwedinnen hatten die Partie bis zum plötzlichen Doppelschlag unter Kontrolle gehabt und waren verdient mit zwei Längen in Führung gelegen.

Schweden das bessere Team

Den Auftakt hatte Captain Kosovare Asllani nach nur 105 Sekunden gemacht. Sie profitierte von einem englischen Fehler im Aufbauspiel und nutzte die erste Chance konsequent zum Führungstreffer. Auch danach blieben die Schwedinnen aufsässig und belohnten sich mit dem 2:0 in der 25. Minute. Stina Blackstenius bewies nach einem langen Ball in die Spitze ihre Skorerqualitäten und traf souverän.

Von den Britinnen war in der 1. Halbzeit klar zu wenig gekommen. Auch nach dem Seitenwechsel war lange nicht zu erkennen, dass die Titelverteidigerinnen gerne noch weiter in der Schweiz verbleiben würden. Bis zum Doppelschlag in der 2. Hälfte – der das dramatische Penaltyschiessen am Ende erst ermöglichte.

So geht's weiter

Im Halbfinal treffen die Engländerinnen am Dienstag ab 21:00 Uhr in Genf auf Italien. Die Italienerinnen hatten bereits am Mittwoch Norwegen aus dem Turnier genommen. Bei SRF sind Sie bei allen Partien mit am Ball.

Women's EURO 2025