Legende: Überlässt nichts dem Zufall Spaniens National-Trainerin Montse Tomé. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Spanien ist an der Women's EURO problemlos durch die Gruppenphase marschiert. Auf die leichte Schulter nehmen Alexia Putellas und Co. die nächste Aufgabe deswegen aber nicht.

Am Schluss der Trainingseinheit am Dienstag in Lausanne übten die Spielerinnen gemäss der Sportzeitung Marca Penaltyschiessen. Wohl nicht ohne Grund: 2017 scheiterten die Ibererinnen im Viertelfinal nach zwei verschossenen Elfmetern an Österreich.

Stürmerin Gonzalez bricht Training ab Box aufklappen Box zuklappen Für einen Schreckmoment sorgte am Dienstag Esther Gonzalez. Die Stürmerin des Gotham FC musste aufgrund von Problemen an den Adduktoren das Training abbrechen. Die 32-Jährige führt die Torschützenliste mit 4 EM-Treffern an.

Wer hütet das spanische Tor?

Als Penalty-Spezialistin gilt Mariona Caldentey von Arsenal. Über einen guten Schuss verfügt auch Shooting-Star Claudia Pina. «Wir lieben es, vom Punkt zu schiessen. Ich weiss nicht, wer dann antreten würde. Hoffentlich kommt es gar nicht dazu, denn vielleicht würde uns das Herz stillstehen», meinte die Barcelona-Stürmerin.

Programm-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den EM-Viertelfinal zwischen Spanien und der Schweiz am Freitag im Berner Wankdorf ab 20:10 Uhr auf SRF zwei und hier im Stream.

Bei Olympia 2024 setzte sich Spanien übrigens im Viertelfinal gegen Kolumbien im Penaltyschiessen durch. Goalie Cata Coll (Barcelona) parierte zwei Versuche. Obwohl sie nach einer Mandelentzündung wieder fit ist, setzt National-Trainerin Montse Tomé an dieser EM aber auf Ersatzkeeperin Adriana Nanclares von Athletic Bilbao. So hat auch die «Roja» ihre Goalie-Diskussion – statt vor der EM wie die Schweiz aber während des Turniers.