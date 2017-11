US-Verband plant «WM der Gescheiterten»

Der Fussballverband der USA will aus der verpassten WM-Quali das Optimum herausschlagen. Geplant wird ein Turnier mit Teams wie Italien oder die Niederlande.

Marco Verratti luchst Wesley Sneijder den Ball ab, verlädt Daley Blind und lanciert Ciro Immobile. Dieser scheitert mit seinem Abschluss aber an Jasper Cillessen.

Diese Szene wird es im Sommer in Russland garantiert nicht geben. Denn sowohl Italien als auch die Niederlande blieben in der Qualifikation hängen. Auch die Kicker der USA erleben den «World Cup» höchstens vor dem Fernseher. Daraus will der US-Verband jetzt Kapital schlagen.

Turnierform denkbar

Wie der amerikanische Sportsender ESPN am Dienstag verlauten liess, plant die U.S. Soccer Federation mit einem Marketingzweig der MLS eine «WM der Gescheiterten». Diese soll vor der WM in Russland stattfinden. Mitwirken sollen auch Ghana und Chile, die die Quali ebenfalls überraschend verpassten.

Aufgrund der frühen Ansetzung ist denkbar, dass sich auch WM-Teilnehmer in Form von Freundschaftsspielen den letzten Feinschliff holen. Ob die Spiele in Turnierform oder als Reihe von Testmatches durchgeführt werden, ist ebenfalls noch nicht entschieden.

Was halten Sie von der Idee?

Optionen Guter Plan. So können wir im Sommer doch noch mit Spielern wie Sanchez oder Verrati mitfiebern. Eine Schnapsidee! So kurz vor der WM interessiert ein solches Event keinen Mensch.