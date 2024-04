6 / 7

Legende: Jonathan Tah Der deutsche Nationalspieler hatte massgeblichen Anteil daran, dass Leverkusen in der Bundesliga mit Abstand am wenigsten Gegentore kassiert. «Xabi Alonso hat mich auf ein neues Level gehievt. Jetzt bin ich noch unangenehmer, weil ich meinen Gegner immer im Blick habe und an ihm dran bin», lobte der 28-Jährige in der «Zeit» seinen Coach. imago images/Jan Hübner