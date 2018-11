«Ich war noch nie Weltmeisterin. Also gibt es da noch was zu tun», kündigte Martina Voss-Tecklenburg ehrgeizig an. Die neue Trainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft erklärte bei ihrer Vorstellung gleich auch, auf welchem Wege sie dies erreichen will: «Mein Führungsstil ist sehr vertrauensvoll. Ich komme über die Kommunikation.» Sie vermittle den Spielerinnen so Selbstvertrauen.

Sie steht für attraktiven, auf Tempo ausgerichteten Fussball.

«Wir wollen, wie bei den Männern, auch mit den Frauen zurück an die Weltspitze. Ich bin überzeugt, dass wir das mit Martina als starker Persönlichkeit schaffen», erklärte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. Auch Verbandspräsident Reinhard Grindel geizte nicht mit Vorschusslorbeeren: «Martina steht für attraktiven, auf Tempo ausgerichteten Fussball und ist offen für Innovationen.»