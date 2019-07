Brasilien ging in der 19. Minute durch Gabriel Jesus in Führung. Dani Alves und Roberto Firmino leisteten die sehenswerte Vorarbeit zum Treffer. In der 71. Minute doppelte Firmino nach, nachdem Jesus aus der eigenen Platzhälfte bis in den gegnerischen Strafraum gesprintet war.

Grosse Polemik

Die Argentinier protestierten heftig nach diesem Treffer, weil sie vor dem Konter ein Foul an Sergio Agüero im gegnerischen Strafraum gesehen haben wollten. Auch auf der Tribüne gerieten die Fans der beiden Teams aneinander, die Polizei musste dazwischen gehen.

Obwohl Messi im Klassiker gegen Brasilien sein bisher bestes Spiel bei der Copa America zeigte, endete das Turnier erneut mit einer grossen Enttäuschung für ihn.

Chile oder Peru im Final

Am kommenden Sonntag trifft Brasilien nun im Final der Copa America auf Chile oder Peru. Die beiden Mannschaften spielen am Mittwoch im zweiten Halbfinal gegeneinander. Argentinien kämpft am Samstag mit dem Verlierer der zweiten Partie um den 3. Platz.