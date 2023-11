Legende: Blieb für einmal eher unauffällig Lionel Messi. imago images/Action Plus

Nicolas Otamendi erzielte für die «Albiceleste» in der 63. Minute mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball den entscheidenden Treffer zum 1:0 in Rio de Janeiro.

Brasilien beendete die Partie zu zehnt, da Joelinton nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung die rote Karte sah (83.).

Brasilien rutscht auf Platz 6 ab

Durch den Sieg im legendären Maracana hielt sich Argentinien in der südamerikanischen Qualifikation für die WM 2026 an der Spitze. Das 0:2 in Uruguay vom letzten Donnerstag – die erste Niederlage seit dem gewonnenen Weltmeistertitel in Katar – wurde bereits vergessen gemacht.

Brasilien hingegen rutschte mit der dritten Niederlage in Folge tiefer in die Krise. Die Mannschaft von Trainer Fernando Diniz fiel auf den 6. Platz zurück, der gerade noch für die Qualifikation reichen würde.

Vor dem Spiel war es zu heftigen Fan-Krawallen auf den Tribünen gekommen. Die brasilianische Polizei setzte Schlagstöcke ein. Argentiniens Spieler um Superstar Lionel Messi versuchten die Situation zu beruhigen, zogen sich später aber in die Kabine zurück.