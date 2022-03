Mexiko und die USA stehen in der Concacaf-Zone nach Kanada als zweiter und dritter Teilnehmer der WM in Katar fest.

Mexiko schlug zum Abschluss der Qualifikation des Kontinentalverbandes von Nord-, Zentralamerika und der Karibik (Concacaf) zuhause El Salvador 2:0. Mexiko beendete die Ausscheidung damit punktgleich mit Gruppensieger Kanada, der am letzten Spieltag in Panama 0:1 verlor, auf Platz 2.

8. WM-Teilnahme in Folge für Mexiko

Für «El Tri» ist es die 8. WM-Teilnahme in Serie, was im Azteken-Stadion von Mexiko City frenetisch gefeiert wurde. Die Kanadier, die das Ticket für Katar bereits am Sonntag gelöst hatten, sind hingegen das erste Mal seit 36 Jahren an einer WM-Endrunde dabei.

Legende: Grosser Jubel bei Mexiko Raul Jimenez feiert mit Erick Gutierrez seinen zweiten Treffer. Reuters/Edgard Garrido

Die USA sicherten sich ihren Platz an der WM trotz einer 0:2-Niederlage in Costa Rica – die Amerikaner blieben nur dank der besseren Tordifferenz vor den punktgleichen Mittelamerikanern.

Costa Rica muss in die Playoffs

Costa Rica hat gleichwohl noch die Möglichkeit, sich die WM-Teilnahme zu sichern. Dazu ist Mitte Juni in Doha ein Sieg in den Playoffs gegen Neuseeland nötig, den Gewinner der Qualifikation in Ozeanien.