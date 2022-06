Legende: Sie fahren in 5 Monaten wieder nach Katar Die «Socceroos» und ihr Ersatzgoalie Andrew Redmayne (in Grau) bejubeln den Sieg gegen Peru. reuters/MOHAMMED DABBOUS

Australien fährt zum 5. Mal in Serie an die Fussball-Weltmeisterschaft. Die «Socceroos» gewannen in Doha, der Hauptstadt des WM-Gastgeberlandes Katar, das Barrage-Spiel gegen Peru in extremis. Nach torlosen 120 Minuten setzte sich Australien gegen den Fünften der Südamerika-Quali mit 5:4 im Elfmeterschiessen durch.

Held der Australier war Andrew Redmayne. Der Ersatzkeeper wurde in der 120. Minute extra für das Penaltyschiessen eingewechselt. Mit Bewegungen auf der Torlinie, die an einen Hampelmann erinnerten, versuchte der Goalie vom Sydney FC die peruanischen Schützen zu irritieren. Mit Erfolg: Luis Advincula drosch seinen Versuch an den Pfosten. Den 6. Penalty Perus, jenen von Alex Valera, krallte sich Redmayne und stellte damit den Sieg sowie die WM-Quali Australiens sicher.

Ein Platz ist noch offen

Australien trifft in Katar in der Gruppe D auf Titelverteidiger Frankreich, Dänemark und Tunesien. Am Dienstag machen Neuseeland und Costa Rica – ebenfalls in Katar – den 32. und letzten WM-Teilnehmer unter sich aus.