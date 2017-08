Als sich Andorras Rebes in die Geschichtsbücher köpfelte

Mit seinem Siegtor gegen Ungarn bescherte Andorras Verteidiger Marc Rebes seinem Land den ersten Pflichtspielsieg seit 13 Jahren.

Wie Marc Rebes seine Sternstunde gegen Ungarn erlebte 3:14 min, vom 30.8.2017

Den 9. Juni 2017 wird Marc Rebes nicht mehr so schnell vergessen. An diesem Tag gelang dem Innenverteidiger von Andorra das 1:0-Siegtor gegen Ungarn, welches dem Fussballzwerg den ersten Pflichtspiel-Erfolg seit dem 1:0-Sieg gegen Mazedonien am 13. Oktober 2004 bescheren sollte.

«Alle haben mir gratuliert», erinnert sich Rebes. «Es waren alle stolz auf unsere Mannschaft. Es war aber auch ein sensibler Moment. Weil kurz zuvor der Trainer vom Futbol Club Andorra gestorben war.»

Mal top, mal Flop

Schon zuvor war Rebes in dieser WM-Quali einmal aufgefallen. Damals allerdings negativ, als er nach einem Foul gegen Portugals Superstar Cristiano Ronaldo vom Platz flog.

«Ich bin halt sehr heissblütig. In diesem Moment ist das einfach so passiert. Es war ein Fehler von mir, dafür habe ich mich bei der Mannschaft entschuldigt», sagt Rebes, der dadurch das Hinspiel gegen die Schweiz verpasst hat. Seinen Aussetzer hat er spätestens seit dem 9. Juni mehr als kompensiert.