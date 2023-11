Legende: Für 90 Minuten den Krieg vergessen Der Palästinenser Camilo Saldana (vorne) im Zweikampf mit dem Libanesen Hassan Saad. key/EPA/Ali Haider

Damit hat keines der Teams im mutmasslichen Duell um Platz 2 in der Gruppe I vorlegen können, der zum Vorstoss in die 3. Phase der Asien-Qualifikation berechtigt. Klarer Gruppenfavorit ist Australien, das den krassen Aussenseiter Bangladesch zum Auftakt mit 7:0 bezwang.

Die Palästinenser waren wegen der Kriegssituation nicht in Bestbesetzung zum Spiel in Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten angereist und hatten kaum trainieren können. In der Startelf stand auch Saleh Chihadeh vom Promotion-League-Klub Kriens. Er wurde nach 65 Minuten ausgewechselt.

Nach Darstellung des palästinensischen Verbandes sind bei den Kämpfen in Gaza bereits mindestens zwei Jugendfussballer und ein Schiedsrichter getötet worden. Zudem seien alle Stadien und Fussballplätze im Gazastreifen zerstört oder schwerst beschädigt worden, sagte Vizepräsidentin Susan Shalabi. Die Angaben können nicht von unabhängiger Seite bestätigt werden.