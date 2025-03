Per E-Mail teilen

Legende: Einstand geglückt Thomas Tuchel feiert seinen 1. Sieg mit England. Getty Images/Eddie Keogh – The FA

Der neue England-Trainer Thomas Tuchel hat mit seinem Team zum Auftakt der WM-Qualifikation im Wembley gegen Albanien einen glanzlosen 2:0-Sieg gefeiert. Der 18-jährige Myles Lewis-Skelly bei seinem Debüt für die «Three Lions» und Captain Harry Kane erzielten die Tore.

Bellinghams Traumpass, Lewis-Skellys Premiere

England kontrollierte die Partie von Beginn an, kam gegen extrem defensiv stehende Albaner aber nur selten zu zwingenden Chancen. Die erste gute Gelegenheit nutzte Lewis-Skelly, neben Newcastles Dan Burn einer von zwei Länderspiel-Debütanten in der Startelf. Nach einem Traumpass von Real Madrids Jude Bellingham bezwang er in der 19. Minute Albanien-Keeper Thomas Strakosha mit einem Schuss zwischen den Beinen hindurch.

Die Albaner hatten offensiv wenig anzubieten. Die beste Möglichkeit der Gäste war ein Kopfball von Burn an die Latte des eigenen Tores. Für die Entscheidung sorgte schliesslich Kane. Der Bayern-Stürmer war nach einer Flanke von Declan Rice erfolgreich.

Im 2. Quali-Spiel trifft England am Montag auf Lettland, das zum Auftakt in Andorra 1:0 siegte.

WM-Qualifikation