Legende: Zuletzt 2014 an einer WM-Endrunde dabei Italiens Nationalmannschaft. AP Photo/Markus Schreiber

Wegen der Teilnahme in der Nations League (Viertelfinal-Out gegen Deutschland) kommt Italien in der Qualifikation für die WM 2026 erst jetzt zum Zug. Zum Auftakt ist der Europameister von 2021 am Freitag zu Gast in Norwegen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Partie zwischen Norwegen und Italien gibt es am Freitag ab 20:35 Uhr live in der Sport App oder im Livestream unter srf.ch/sport.

Die Skandinavier haben ihre ersten beiden Spiele souverän gewonnen und führen die Tabelle der Gruppe I an. Eine Niederlage von Italien würde das Team von Trainer Luciano Spalletti also schon empfindlich zurückbinden. Denn nichts anders als ein Gruppensieg und die damit verbundene direkte Qualifikation muss Italien anstreben.

Blamage gegen Nordmazedonien

In der Kampagne für die WM 2018 scheiterte die «Squadra Azzurra» nämlich ebenso wie vier Jahre später in der Qualifikation für die WM 2022 in Katar in den Playoffs. Zunächst erwies sich Schweden als zu stark, ehe Italien gar über Nordmazedonien stolperte.

Nach einer erfolgreichen Quali könnte Italien noch einen anderen «Tolggen» aus dem Reinheft streichen. Seit dem WM-Titel 2006 hat das Team kein einziges WM-K.o.-Spiel mehr gewinnen können.

WM-Qualifikation