Die Schweizer Nati trifft in der Qualifikation für die WM 2026 auf Schweden, Slowenien und den Kosovo.

Der Startschuss der Kampagne erfolgt am 17. März 2025, die Schweiz startet erst im September.

Die WM-Endrunde findet vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Kanada und Mexiko statt.

Die Auslosung der Gruppen können Sie hier im Ticker nachlesen.

Die Schweizer Nati kennt ihre Gegner in der Qualifikation für die WM 2026. In Zürich wurde das Team von Trainer Murat Yakin aus Topf 1 in Gruppe B gelost und trifft auf Schweden, Slowenien und den Kosovo. Hier gibt es erste Fakten zu den Gegnern:

Schweden: Mit 11 Siegen, 7 Unentschieden und 11 Niederlagen ist die Bilanz gegen die Skandinavier ausgeglichen. Schlecht in Erinnerung ist das Achtelfinal-Duell an der WM 2018, das die Schweiz mit 0:1 verlor. Den letzten Sieg feierte die Nati 1994 in der EM-Qualifikation.

Von 9 Duellen hat die Schweiz 6 gewonnen, einmal gab es ein Remis. Das letzte Mal spielte die Nati in der EM-Qualifikation 2014/15 gegen die Slowenen. Auswärts resultierte eine 0:1-Niederlage, zuhause ein 3:2-Sieg. Kosovo: Alle 3 Aufeinandertreffen endeten unentschieden, zuletzt trafen die beiden Teams in der Qualifikation für die EM 2024 aufeinander. Trainiert wird die Mannschaft aus dem Kosovo von Ex-FCZ-Trainer Franco Foda.

Auftakt erst im September – Yakin sieht grosse Herausforderung

«Es ist eine starke Gruppe und eine grosse Herausforderung für uns», sagte Trainer Yakin nach der Auslosung. «Aber wir werden diesen Kampf annehmen und versuchen, unser Spiel durchzuziehen. Wir wollen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Es braucht in jedem Spiel eine Top-Leistung.»

Da die Schweiz in eine Vierergruppe gelost wurde, werden die 6 Spiele im September, Oktober und November ausgetragen. Die genauen Spieldaten sind noch offen. Im März und Juni finden demnach Testspiele statt. Diese sollen als ideale Vorbereitung auf die Ernstkämpfe dienen. «Es gibt nicht immer vergleichbare Gegner, alle Teams sind anders. Aber wir versuchen, es so zu machen, dass wir gegen Mannschaften mit ähnlicher Ausrichtung und ähnlichem System spielen», so Yakin.

Definitive Gruppen erst nach Nations-League-Viertelfinals

Bei acht Gruppen stehen die Teilnehmer noch nicht definitiv fest. Grund dafür sind die erstmals ausgetragenen Viertelfinals in der Nations League. Deshalb wurden vorerst Platzhalter gelost. In welche Gruppe Italien, Deutschland, Dänemark, Portugal, Kroatien, Frankreich, die Niederlande und Spanien kommen, steht erst nach den Viertelfinals fest.

Die zwölf Gruppensieger sind direkt für die WM qualifiziert. Die zwölf Gruppenzweiten spielen zusammen mit den vier am besten platzierten Gruppensiegern der Nations League 2024/25, die nicht bereits für die Endrunde oder die Playoffs qualifiziert sind, um die verbleibenden vier Plätze.