Die Nationalmannschaft von Costa Rica wird im November in Katar zum 3. Mal in Folge und zum 6. Mal insgesamt an einer Fussball-Weltmeisterschaft teilnehmen. Die Zentralamerikaner gewannen das Barrage-Spiel in Doha gegen Neuseeland mit 1:0. Damit qualifizierten sich «Los Ticos» einen Tag nach Australien als 32. und letzte Mannschaft für die Endrunde.

Legende: «Los Ticos» im Freudentaumel Costa Rica fährt an die WM in Katar. Keystone/NOUSHAD THEKKAYIL

Campbell trifft schon nach 3 Minuten

Das goldene Tor erzielte Mexiko-Legionär Joel Campbell schon in der 3. Minute. Kurz vor der Pause kamen die «Kiwis» durch Captain Chris Wood zum vermeintlichen Ausgleich. Doch nach VAR-Intervention wurde der Treffer wegen eines vorausgegangenen Foulspiels annulliert. Nach einer roten Karte gegen den Neuseeländer Kosta Barbarouses spielte Costa Rica mit Goalie-Legende Keylor Navas die letzten knapp 30 Minuten in Überzahl.

An der WM 2018 in Russland erreichte Costa Rica im Gruppenspiel gegen die Schweiz dank einem Tor in der Nachspielzeit ein 2:2. Costa Rica wurde dennoch Letzter, während die Schweiz als Zweite hinter Brasilien weiterkam.