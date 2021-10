«Die Fifa verurteilt die abscheulichen Vorfälle in England und Albanien aufs Schärfste», teilte der Weltverband am Mittwoch mit und kündigte Untersuchungen an. Besonders den Ungarn droht angesichts ihrer Vorgeschichte eine saftige Strafe – schon beim Hinspiel im September waren mehrere Fans mit Affenlauten gegen den Dortmunder Jude Bellingham und Stürmerstar Raheem Sterling negativ aufgefallen. Nach dem Hinspiel war der Verband zu zwei Geisterspielen verurteilt worden, die zweite Partie wurde für zwei Jahre auf Bewährung ausgesetzt – diese Bewährung dürfte kaum zu halten sein. Bei der EM hatte es ebenfalls Beleidigungen gegeben.