Die Schweizer Nati ist erfolgreich in die WM-Qualifikation zur Endrunde in Katar 2022 gestartet.

Das Team von Trainer Vladimir Petkovic gewinnt auswärts in Sofia gegen Bulgarien mit 3:1.

Die Schweizer erzielen ihre 3 Tore in den ersten 12 Minuten, in der 2. Halbzeit bauen sie stark ab.

Im zweiten Spiel des Tages in der Gruppe C gewinnt Italien gegen Nordirland 2:0.

Nach einer Viertelstunde Spielzeit könne er endgültig einschätzen, ob es aus Schweizer Sicht gegen die Bulgaren etwas werde, meinte SRF-Experte Beni Huggel im Vorfeld des Spiels. Nun ja, die Analyse dürfte ihm zum genannten Zeitpunkt nicht mehr allzu schwer gefallen sein.

Denn die Schweizer starteten wie die Feuerwehr, legten gar einen geschichtsträchtigen Start hin. Nach exakt 12 gespielten Minuten führte die Petkovic-Truppe bereits mit 3:0 – das hatte es in der Geschichte des A-Nationalteams noch nie gegeben.

7. Minute: Der zu Beginn sehr engagierte Ricardo Rodriguez flankt platziert in die gefährliche Zone, Breel Embolo setzt sich im Luftduell mühelos durch und nickt ein zum 1:0.

10. Minute: Xherdan Shaqiri sticht auf ein Zuspiel von Steven Zuber blitzschnell in die Tiefe und bringt den Ball mit der ersten Ballberührung zur Mitte auf Haris Seferovic. Dieser bleibt eiskalt und markiert sein 20. Länderspiel-Tor.

12. Minute: Shaqiri kombiniert sich mit Remo Freuler über die rechte Seite durch, dringt an der Grundlinie in den Strafraum ein und könnte zurücklegen. Doch der Routinier zielt frech auf die Lücke zwischen Bulgarien-Goalie Plamen Iliev und dem Pfosten. Der Ball flutscht durch, Steven Zuber staubt auf der Torlinie ab.

Damit war das Spiel scheinbar frühzeitig entschieden. Die völlig überrannten Bulgaren hatten zu diesem Zeitpunkt 5 (!) Pässe auf dem Konto, die Schweiz derweil alles im Griff. Auch wenn das Team um Bälleverteiler Granit Xhaka in der Folge ein paar Gänge runterschaltete, kam es in der Pause auf eindrückliche 74 Prozent Ballbesitz.

Freuler-Aussetzer mit Konsequenzen

In der 2. Halbzeit baute die Schweiz mit der Führung im Rücken (und im Kopf) dann aber stark ab. Nur 44 Sekunden nach Wiederanpfiff der erste Schreck: Freuler spielte blind zur Mitte und ins Niemandsland. Kiril Despodov stürmte heran und traf per Direktschuss entgegen der «Verschiebe-Richtung» von Goalie Yann Sommer zum 1:3. Der Torschütze verletzte sich bei dieser Aktion und musste vom Platz.

Die Leichtigkeit der Rot-Weissen aus dem ersten Durchgang war weg, Bulgarien kam dafür besser auf. Nach einer Stunde prüfte Captain Georgi Kostadinov Sommer per Kopf, dieser aber riss die Hände hoch und parierte gekonnt. Die Schweizer Kür entwickelte sich zum Arbeitssieg. Bulgarien fehlte am Ende aber die Qualität, um den Gegner wirklich in Bedrängnis zu bringen.

Am Ende verbleiben auf dem Schweizer Konto die erwarteten 3 Punkte. Das nächste Spiel steht am Sonntag in St. Gallen gegen Litauen (ab 20:20 Uhr auf SRF zwei) an.

Italien gegen Nordirland ohne Mühe

Mit Italien ist auch der auf dem Papier stärkste Gegner der Schweiz erfolgreich gestartet. Im Abendspiel der Gruppe C setzte sich die «Squadra Azzurra» gegen Nordirland mit 2:0 durch. Domenico Berardi (14.) und Ciro Immobile (39.) brachten ihr Team bereits in der 1. Halbzeit auf die Siegerstrasse. Innenverteidiger Leonardo Bonucci absolvierte sein 100. Länderspiel und stieg damit in einen erlauchten Kreis von nur 8 Spielern auf.