Norwegen lässt in der WM-Qualifikation gegen Moldau keine Gnade walten und bleibt weiter makellos.

In der «Italien-Gruppe» marschiert Norwegen mit grossen Schritten in Richtung erste WM-Teilnahme seit 1998. Die Nordländer weisen nach 5 Spielen das Punktemaximum und ein beachtliches Torverhältnis von 24:3 auf. Letzteres ist hauptsächlich dem jüngsten Auftritt zu verdanken.

Gleich mit 11:1 schoss Norwegen das bemitleidenswerte Moldau aus dem Ullevaal Stadion in Oslo. Es ist der höchste Sieg der Skandinavier seit einem 10:0 gegen San Marino 1992, ebenfalls in einer WM-Qualifikation.

Legende: 5 Finger für 5 Tore Erling Haaland durfte ein paar Mal jubeln. Imago/Bildbyran

Vor allem Erling Haaland kannte keine Gnade mit dem Aussenseiter: Zuerst gelang ihm zwischen der 11. und der 43. Minute ein lupenreiner Hattrick. Nach dem Seitenwechsel (Pausenstand 5:0) legte er noch einen 4. und 5. Treffer nach. Dazwischen erzielte der eingewechselte und bei den Glasgow Rangers spielende Thelo Aasgaard (insgesamt 4 Tore) einen Dreierpack – innert 12 (!) Minuten.

Für das einzige Tor der Gäste war bezeichnenderweise ebenfalls ein Nordländer verantwortlich. Verteidiger Leo Ostigard düpierte seinen Goalie Orjan Nyland mit einer unkonventionellen Rückgabe.

WM-Qualifikation