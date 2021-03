Legende: Dürfen gegen Cristiano Ronaldo und Co. ran Die katarische Nationalmannschaft. Keystone

Am Mittwoch steigt Katar im ungarischen Debrecen gegen Luxemburg in die europäische Qualifikation zur eigenen WM ein. Moment mal: Katar? In der europäischen WM-Quali? In Debrecen?

Nun, die Sache ist kompliziert. Wegen drohender Quarantänen kommt es, dass Katar die ersten 3 Gruppenspiele in Ost-Ungarn gegen Luxemburg, Aserbaidschan und Irland bestreitet.

Nicht in der Wertung

Diese Reise nach Absurdistan ist das Ergebnis einer Einladung der Uefa. Die lässt den umstrittenen WM-Gastgeber in einer Gruppe mit Europameister Portugal um Weltstar Cristiano Ronaldo mitmachen, «weil wir die Botschaft aussenden wollen, dass die Fussballwelt eins ist», wie Präsident Aleksander Ceferin sagte. Die Partien Katars finden als Freundschaftsspiele statt und gehen daher nicht in die Wertung ein.

Katar möchte dabei vor allem die ewige Kritik an den Menschenrechten im eigenen Land verdrängen und für einmal erfreuliche Schlagzeilen schreiben. Schon bei der Copa America 2019 in Brasilien war Katar Gast; eine neuerliche Teilnahme in diesem Sommer platzte wegen Corona.