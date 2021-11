Legende: Dürfte nicht glücklich sein Im Team von Deutschland-Trainer Hansi Flick gibt es einen Corona-Fall. Keystone

Deutschland: Corona-Fall im Nationalteam

Vor den letzten beiden Partien der WM-Qualifikation gibt es Unruhe in der deutschen Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fussballbund (DFB) mitteilte, ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nach Informationen der Bild soll es sich dabei um Bayern-Verteidiger Niklas Süle handeln. Laut dem DFB hat sich der betroffene Spieler, der geimpft ist, in Isolation begeben. Das Gesundheitsamt ordnete zudem für vier weitere Spieler eine Quarantäne an. Diese seien zwar negativ getestet, aber als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft worden. Das Training wurde abgesagt. Das vorletzte WM-Qualifikationsspiel der Deutschen, die sich bereits qualifiziert haben, am Donnerstag gegen Liechtenstein ist aktuell nicht in Gefahr.