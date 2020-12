Legende: Die Reise beginnt in Osteuropa Vladimir Petkovics Team startet auswärts gegen Bulgarien. Keystone

Nati lanciert WM-Quali in Bulgarien

Die Schweizer Nationalmannschaft trifft zum Auftakt der Qualifikation für die WM 2022 in Katar am 25. März 2021 auswärts auf Bulgarien. Das Rückspiel gegen die Osteuropäer am 15. November 2021 bildet den Abschluss der Kampagne für das Team von Vladimir Petkovic. Die Duelle gegen den Gruppenfavoriten Italien finden am 5. September (Heimspiel) und am 12. November (auswärts) statt. Die weiteren Schweizer Gegner in der Gruppe C sind Nordirland und Litauen. Nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für die WM 2022 in Katar.

WM-Quali: Spielplan Schweizer Nati 25.03.2021

Bulgarien - Schweiz

28.03.2021 Schweiz - Litauen

05.09.2021 Schweiz - Italien

08.09.2021 Nordirland - Schweiz

09.10.2021 Schweiz - Nordirland

12.10.2021 Litauen - Schweiz

12.11.2021 Italien - Schweiz

15.11.2021 Schweiz - Bulgarien



Katar testet in Europa-Quali

Gastgeber Katar nimmt als Testspielgegner an der europäischen Qualifikation zur WM 2022 teil. Die Nationalmannschaft des Emirats wird in die Gruppe A mit Europameister Portugal, Serbien, Irland, Luxemburg, und Aserbaidschan einsortiert, wie die Uefa am Dienstag bestätigte. Katar wird seine Heimspiele alle in Europa austragen, gewertet werden die Partien nicht.