Shaqiri mit Tor und Vorlage für Lyon

Xherdan Shaqiri stand beim 2:1-Sieg von Lyon im Nachtragsspiel gegen Marseille erstmals seit fast 2 Monaten wieder in der Startformation. Nach einem über weite Strecken schwachen Auftritt in den ersten 70 Minuten nahm mit der Einwechslung von Moussa Dembélé nicht nur das Spiel des Heimteams, sondern auch jenes des 30-jährigen Baslers Fahrt auf. In der 76. Minute traf Shaqiri nach einer Flanke von Malo Gusto per Kopf zum 1:1-Ausgleich. Auch beim Siegtreffer von Dembélé kurz vor Schluss hatte Shaqiri den Fuss im Spiel. Der Offensivspieler lancierte den Franzosen mit einem herrlichen Zuspiel von der Mittellinie. Shaqiri spielte zum ersten Mal seit dem Wechsel von Liverpool zu Lyon in einem Meisterschaftsspiel über die vollen 90 Minuten.

Ligue 1 Resultate und Tabelle Resultate und Tabelle

Südkorea fliegt an die WM nach Katar

Nach dem Iran hat sich auch Südkorea in der asiatischen WM-Qualifikation das Ticket für die WM in Katar gesichert. Die Südkoreaner feierten in Dubai den entscheidenden 2:0-Sieg gegen Syrien. Damit kann Südkorea in der Gruppe A nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden, die zur direkten WM-Teilnahme berechtigen.