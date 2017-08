Japan löst das WM-Ticket

Nach Gastgeber Russland sowie Iran und Brasilien hat sich Japan als viertes Team für die WM 2018 qualifiziert.

Japan fährt zur WM 1:12 min, vom 31.8.2017

Japan feierte am Donnerstag gegen Australien einen 2:0-Heimsieg. Damit können die Japaner nicht mehr vom 1. Platz in der Asien-Gruppe B verdrängt werden. Am letzten Spieltag heisst der Gegner Saudi-Arabien. Die «Saudis» haben es in diesem Spiel in den eigenen Händen, Australien auf Distanz zu halten.

Kurzeinsätze für «Schweizer»

Für die Japaner war Takuma Asano kurz vor der Pause und Yosuke Ideguchi (82.) erfolgreich. Bei Australien wurde der Luzerner Stürmer Tomi Juric nach einer Stunde eingewechselt. Bei den Asiaten kam der ehemalige YB-Spieler Yuya Kubo zu einem Kurzeinsatz.

Aus für Katar

Während Japan das vorqualifizierte Russland sowie Iran und Brasilien an die Endrunde begleitet, scheiterte Katar in der Gruppe A vorzeitig. Der Gastgeber der WM 2022 belegt nach dem 1:3 gegen Syrien mit nur 7 Punkten aus 9 Spielen den letzten Platz.