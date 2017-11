Kroatien kann Russland-Reise planen

Kroatien hat das Barrage-Hinspiel gegen Griechenland hochverdient mit 4:1 gewonnen und kann damit für die WM in Russland planen.

Zusammenfassung Kroatien - Griechenland 3:35 min, vom 9.11.2017

Die ohnehin nur geringen Zweifel an den Stärkeverhältnissen zwischen Kroatien und Griechenland hielten vor über 30'000 Zuschauern im Stadion Maksimir von Zagreb nur kurz an.

Bereits nach 13 Minuten schoss Mittelfeldstar Luka Modric von Real Madrid die Kroaten mit einem Foulelfmeter in Führung. Griechenlands Torhüter Orestis Karnezis hatte zuvor grob getändelt und gegen Nikola Kalinic zu einem Foul im Strafraum greifen müssen.

Kroatien zerlegt Griechenlands Defensive

Traumkombination zum 2:0

Sein spielerisches Potenzial zeigte Kroatien 6 Minuten später, als Stürmer Kalinic eine wunderbare Ballstaffette elegant zum 2:0 abschliessen konnte. Die von Ex-GC-Trainer Michael Skibbe gecoachten Griechen konnten kurzzeitig reagieren und nach einer halben Stunde durch ein Kopftor von Dortmund-Verteidiger Sokratis verkürzen.

Doch Ivan Perisic postwendend sowie Andrej Kramaric gleich nach dem Seitenwechsel (und nach einem Schnitzer von Verteidiger Kostas Stafylidis) sorgten umgehend wieder für die auch in dieser Höhe verdiente Differenz.

Herkules-Leistung in Piräus gefragt

Die nicht als offensivstark verschrienen Griechen brauchen damit am Sonntag im Rückspiel in Piräus eine Leistung in der Art des antiken Herkules. Erst ab einem 3:0 können sie sich wieder Gedanken über eine Teilnahme an der WM in Russland machen.

