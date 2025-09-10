Österreichs Trainer Ralf Rangnick gab im WM-Quali-Spiel gegen Bosnien auch als Radfahrer eine gute Figur ab.

Ralf Rangnick hat beim WM-Qualifikationsspiel in Bosnien-Herzegowina für einen Hingucker gesorgt. Wegen anhaltender Sprunggelenkprobleme fuhr der Nationaltrainer Österreichs mit einem dick bereiften E-Bike über den Rasen. «Mein Sprunggelenk ist leider immer noch nicht so gut beieinander», sagte der 67-Jährige. Er hatte sich im Juni einer Operation am Fuss unterzogen.

Wegen der weiten Wege im Stadion hatte er Sorge, es nicht rechtzeitig zu Beginn der zweiten Hälfte von der Kabine auf die Trainerbank zu schaffen. Deswegen hatte Teammanager Lennart Coerdt extra das Fahrrad besorgt.

Golf-Kart keine Alternative

«Ich weiss schon seit ein paar Tagen, dass die Wege hier weit sind. Viel weiter weg geht es nicht», erklärte Rangnick. Ein Golf-Kart wie im Trainingslager sei aufgrund der Enge des Stadions keine Alternative gewesen.

Für Offensivspieler Christoph Baumgartner sei der Anblick des radfahrenden Trainers im Stadion «ein bisschen skurril und aussergewöhnlich» gewesen. «Aber das hat schon einen Hintergedanken gehabt, warum das so war.»