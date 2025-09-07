Der nächste Gegner der Nati, Slowenien, überzeugt vor allem im Kollektiv – und in der Defensive.

Legende: Abwehraktionen werden wie Tore bejubelt In Sloweniens Defensive. IMAGO / Bildbyran

Radprofi Tadej Pogacar, NBA-Superstar Luka Doncic oder Über-Kletterin Janja Garnbret – für ein kleines Land mit gerade mal knapp 2 Millionen Einwohnern hat Slowenien ganz schön viele Spitzensportler hervorgebracht. Im Fussball nimmt das Land eher die Verfolgerrolle ein – dennoch sollte die Nati gewarnt sein.

Zum einen ist da Stürmer Benjamin Sesko, der immer den Unterschied ausmachen kann. Der in diesem Sommer zu Manchester United gewechselte 22-Jährige hat laut transfermarkt.de einen Markwert von 70 Millionen – doppelt so hoch wie derjenige von Dan Ndoye.

Defensives Bollwerk

Zum anderen ist bei den Slowenen aber vor allem das Kollektiv herauszustreichen. Das Prunkstück der Mannschaft ist die Defensive um den Weltklasse-Torhüter Jan Oblak. Die beiden Gegentreffer beim 2:2 gegen Schweden am Freitag stellen eine absolute Ausnahme dar.

Zuvor hatten die Slowenen 2025 noch nie mehr als ein Gegentor erhalten. 2024 war das in Pflichtspielen nur zweimal in der Nations League gegen Norwegen der Fall. An der EURO bewiesen die Mitteleuropäer ihre Stärken gegen auf dem Papier stärkere Teams und holten gegen Dänemark (1:1), Serbien (1:1) und England (0:0) jeweils ein Unentschieden, bevor gegen Portugal nach einem weiteren 0:0 erst im Penaltyschiessen Schluss war.

Offensivstarke Nati

Gerade gegen spielstarke Teams kommen die slowenischen Stärken besonders zur Geltung. Gegen Schweden zeigte sich das Team von Matjaz Kek offensiv erstaunlich mutig, was zu Lasten der defensiven Sicherheit ging. Gegen die Nati wird die Einstellung wohl wieder deutlich vorsichtiger sein.

Erfreulich also, dass die Schweizer Offensive so gut in Form ist wie noch nie. Zum ersten Mal in der Geschichte hat die Nati in drei Spielen in Folge vier Tore erzielt. Mit Blick auf die slowenischen Stärken wird es jedoch schwierig, diese Serie fortzuführen.

Übersicht WM-Qualifikation