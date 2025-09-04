Florian Wirtz hat für seinen neuen Klub Liverpool bis jetzt eher durchschnittliche Leistungen gezeigt. Was geht gegen die Slowakei?

Florian Wirtz ist mit seinem neuen Arbeitgeber Liverpool perfekt in die Premier League gestartet. Aus 3 Spielen resultierten 3 Siege. Kleiner Wermutstropfen: Der 150-Millionen-Euro-Mann zeigte bislang eher durchschnittliche Leistungen, wurde zuletzt beim 1:0 gegen Arsenal kurz vor Schluss mit Krämpfen ausgewechselt.

Geht es nach DFB-Trainer Julian Nagelsmann, soll Wirtz am Donnerstagabend in der WM-Qualifikation wieder aufblühen. Deutschland tritt zum Auftakt in der Slowakei an. Auf Witz' Potenzial in England und in der Nationalelf angesprochen, meinte Nagelsmann: «Er wird tolle Spiele machen, tolle Tore machen, tolle Tore vorbereiten. Egoistisch sage ich, er kann gerne bei uns damit anfangen.»

Legende: Was zeigt er gegen die Slowakei? Trainer Julian Naglesmann setzt auf seinen Kreativspieler Florian Wirtz. Keystone/Federico Gambarini

Besonderer Rücksichtmassnahmen für den 22-Jährigen bedürfe es in Bratislava nicht. «Ich lasse keine Nachsicht walten. Er ist einer unserer wichtigsten Spieler. Der darf gerne funktionieren, aber das wird er auch.» Wirtz wird zum 32. Mal für die DFB-Elf auflaufen. Bislang sind ihm je 7 Tore und Assists gelungen.

