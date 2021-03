Legende: Trifft am Donnerstag auf Island Die DFB-Elf beim Abschlusstraining. Keystone

Deutschland: Corona-Fall im Team

Vor dem WM-Qualifikationsspiel am Donnerstag gegen Island gibt es beim deutschen Nationalteam einen Corona-Fall. Das bestätigte der Deutsche Fussball-Bund (DFB) gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, nachdem zuerst die Bild darüber berichtet hatte. Betroffen ist nach Angaben des DFB einer der 25 Spieler im Kader. Den Namen nannte der Verband nicht, der Betroffene habe aktuell keine Symptome. Das Spiel gegen Island soll wie geplant stattfinden.

Norwegen: Kritik an Katar

Norwegens Nationalteam hat am Mittwoch vor seinem ersten WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar T-Shirts mit der Aufschrift «Respect – On and off the pitch» getragen. Später hatten die Spieler bei der Nationalhymne ähnliche Shirts mit dem Schriftzug «Human rights – On and off the pitch» an. Sie protestierten damit gegen die schlechte Menschenrechtslage in Katar. Mit Sanktionen seitens der Fifa muss der norwegische Verband indes nicht rechnen. Der Weltverband leitet kein Disziplinarverfahren ein. Die Äusserung politischer Botschaften war im Weltfussball in den vergangenen Jahren immer wieder ein Streitthema und wurde teils hart sanktioniert.