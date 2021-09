Das WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien ist nach chaotischen Zuständen abgebrochen worden. In Sao Paulo waren erst wenige Minuten gespielt, als Beamte der brasilianischen Bundespolizei und der Gesundheitsbehörde Anvisa den Rasen betraten.

Auslöser waren vier in England spielende Argentinier (Emiliano Buendia und Emiliano Martinez von Aston Villa sowie Cristian Romero und Giovani Lo Celso von Tottenham Hotspur), die falsche Angaben über ihre Reiseroute gemacht haben sollen. Für Personen aus England gelten in Brasilien besondere Corona-Regeln, darunter eine Quarantäne von 14 Tagen. Romero, Lo Celso und Martinez standen am Sonntag in der Startelf.

Ball liegt bei der Fifa

Das Team um Superstar Lionel Messi ging nach dem erzwungenen Unterbruch zunächst geschlossen in die Kabine. Knapp 50 Minuten nach dem Vorfall brach der venezolanische Schiedsrichter Jesus Valenzuela die Partie schliesslich ab. Der Weltverband Fifa wird nun als Ausrichter der Weltmeisterschaft über die nächsten Schritte entscheiden.