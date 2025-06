Australien steht dank einem 2:1-Sieg gegen Saudi-Arabien zum 6. Mal in Folge an der WM.

11. Teilnehmer: Australien steht zum 6. Mal in Folge an der WM

Legende: Australischer Jubel Siegtorschütze Mitchell Duke (r.) bejubelt seinen Treffer mit Martin Boyle. Keystone/AP Photo

Australien hat sich zum Abschluss der 3. WM-Qualifikations-Phase in Asien mit 2:1 in Saudi-Arabien durchgesetzt. Dank dem Sieg sicherten sich die «Socceroos» den 2. Platz hinter dem bereits qualifizierten Japan in ihrer Gruppe und qualifizierten sich als 11. Team für die WM vom nächsten Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.

Die Tore für Australien erzielten Connor Metcalfe von St. Pauli und der in Japan engagierte Mitchell Duke. Mathew Ryan bewahrte die Gäste mit einem gehaltenen Elfmeter kurz vor Schluss vor dem Ausgleich. Allerdings hätte Australien auch eine knappe Niederlage gereicht.