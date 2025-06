Australien steht dank eines 2:1-Sieges gegen Saudi-Arabien zum 6. Mal in Folge an der WM. In Europa feiern Österreich und die Niederlande Favoritensiege.

Legende: Australischer Jubel Siegtorschütze Mitchell Duke (r.) bejubelt seinen Treffer mit Martin Boyle. Keystone/AP Photo

Australien hat sich zum Abschluss der 3. WM-Qualifikations-Phase in Asien mit 2:1 in Saudi-Arabien durchgesetzt. Dank des Sieges sicherten sich die «Socceroos» in ihrer Gruppe den 2. Platz hinter Japan und qualifizierten sich als 11. Team für die WM vom nächsten Jahr in den USA, Mexiko und Kanada.

Diese Teams stehen bereits an der WM Box aufklappen Box zuklappen Argentinien, Australien, Iran, Japan, Jordanien, Kanada (Gastgeber), Mexiko (Gastgeber), Neuseeland, Südkorea, USA (Gastgeber), Usbekistan.

Europa, Gruppe G: Depay neuer niederländischer Rekordtorschütze

In der WM-Qualifikation von Europa fertigten die Niederlande Malta zu Hause gleich mit 8:0 ab. Memphis Depay, der die ersten beiden Tore erzielte, zog mit seinen Toren Nummer 49 und 50 im Nationaldress mit Rekordtorschütze Robin van Persie gleich. Im anderen Spiel der Gruppe setzte sich Finnland überraschend mit 2:1 gegen Polen durch.

Europa, Gruppe H: Österreich bleibt makellos

Auch Österreich feierte in der Gruppe H im 2. Spiel den 2. Sieg. Das Team von Ralf Rangnick siegte in San Marino mit 4:0. Sämtliche Tore fielen bereits in den ersten 30 Minuten, wobei sich Marko Arnautovic als Doppeltorschütze auszeichnete.

