Ronaldo-Show mit Bicicletta: Portugal gegen Färöer ohne Mühe

Portugal bleibt der Schweiz in der WM-Quali-Gruppe B im Nacken: Ein überragender Cristiano Ronaldo führte seine Farben zu einem 5:1-Sieg gegen die Färöer. Ungarn setzte sich gegen Lettland durch.

Portugal-Färöer: die Tore 2:51 min, vom 31.8.2017

Dreierpack : Cristiano Ronaldo steuert zu Portugals Sieg 3 Tore bei. 2 Treffer bereitet der Weltfussballer vor.

: Cristiano steuert zu Portugals Sieg 3 Tore bei. 2 Treffer bereitet der Weltfussballer vor. Bicicletta : Besonders sehenswert ist sein 1:0 per Seitfallzieher .

: Besonders sehenswert ist sein 1:0 per . Schlusslicht: Lettland behält nach der 1:3-Niederlage in Ungarn noch hinter Andorra die rote Laterne der Gruppe B.

Nur für einen kurzen Moment wurde der Zauber im Estádio do Bessa Século XXI in Porto unterbrochen: Nämlich, als die Gäste von den Färöer Inseln in bester Island-Manier (man erinnere sich an die Euro 2016) einen weiten Einwurf zum zwischenzeitlichen 1:2 (38.) verwerteten.

Akrobatisch: Ronaldo trifft gegen die Färöer per Bicicletta

Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo

Nach der Pause aber ging dann die Ronaldo-Show wieder weiter. In der ersten Halbzeit hatte «CR7» erst das Skore per Seitfallzieher eröffnet (3.), dann vom Penaltypunkt nachgedoppelt (29.).

Nach dem Pausentee leitete er die Tore von William Carvalho (58.) und Nelson Oliveira (84.) ein und fixierte dazwischen (64.) den Dreierpack. Es war sein 14. Tor im 7. Qualifikationsspiel – Rekord!

Lettland verliert erneut

Weiter nicht auf Touren kommt Schlusslicht Lettland. In Ungarn verloren die Balten mit 1:3. Damit wird Lettland mit lediglich 3 Zählern noch von den Fussball-Zwergen Andorra (4) und Färöer (5) in den Schatten gestellt. Ungarn folgt mit 10 Punkten hinter den makellosen Schweizer (21) und Portugal (18).

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 30.8.2017, 22:30 Uhr