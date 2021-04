Gruppe J: Deutschland patzt – Armenien verblüfft

Deutschland - Nordmazedonien 1:2

Deutschland muss im 3. Quali-Spiel die 1. Niederlage hinnehmen. Gegen Nordmazedonien verloren die Deutschen zuhause überraschend mit 1:2. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hatte Goran Pandev den Aussenseiter mit dem ersten Torschuss seiner Mannschaft in Führung gebracht. In der 85. Minute traf Eljif Elmas für den Underdog ein zweites Mal. Zwischenzeitlich hatte Ilkay Gündogan für die Deutschen per Elfmeter ausgeglichen. Für die Deutschen war es die erste Niederlage in der WM-Qualifikation seit fast 20 Jahren.

Armenien - Rumänien 3:2

Armenien hat seinen überraschenden Siegeszug in der WM-Qualifikation auch gegen Rumänien fortgesetzt. Nach Erfolgen gegen Liechtenstein (1:0) und Island (2:0) gewann die Nummer 99 der Fifa-Weltrangliste gegen die Rumänen 3:2. Bis kurz vor Schluss hatten die Armenier noch 1:2 in Rückstand gelegen, ehe Varazdat Haroyan (86.) und Tigran Barseghyan (89.) den Aussenseiter doch noch zum Sieg schossen. Dank dem 3. Sieg im 3. Spiel führt Armenien die Gruppe J mit 3 Punkten Vorsprung auf Nordmazedonien und Deutschland an.

Gruppe B: Spanien weiter ungeschlagen

Spanien - Kosovo 3:1

Spanien hat in der 3. Qualifikationspartie den 2. Sieg gefeiert. Gegen Kosovo gewann das Team von Trainer Luis Enrique 3:1. Die Iberer lagen bereits zur Pause dank einem Doppelschlag durch Dani Olmo (34.) und Ferran Torres (36.) 2:0 in Führung. Besar Halimis Treffer (70.) nach einem Bock von Torhüter Unai Simon liess das Team von Bernard Challandes kurzzeitig wieder von einem Punktgewinn träumen. 5 Minuten später stellte Gerard Moreno den 2-Tore-Vorsprung wieder her.

Griechenland - Georgien 1:1

Georgien hat im 3. Quali-Spiel den 1. Punkt geholt. Gegen Griechenland erkämpften sich die Georgier ein 1:1-Unentschieden. Der ehemalige FCL-Spieler Otar Kakabadse brachte seine Mannschaft mit einem Eigentor in Rückstand (76.). Nur 2 Minuten später glich Chwitscha Kwarazchelia für die Georgier wieder aus.

Gruppe D: Frankreich mit Mühe zum zweiten Sieg

Bosnien-Herzegowina - Frankreich 0:1

Frankreich kam gegen Bosnien-Herzegowina zu einem Minisieg. Antoine Griezmann erzielte für «Les Bleus» den einzigen Treffer nach einer Stunde. Frankreich bekundete lange Mühe und wäre in der 25. Minute beinahe in Rücklage geraten. Nach einem Eckball bewahrte Torhüter Hugo Lloris sein Team mit einer Wahnsinnsparade vor einem Rückstand. Frankreich führt die Tabelle der Gruppe D dank dem zweiten Sieg im dritten Spiel mit 7 Punkten an.

Gruppe F: Dänemark überfährt Österreich

Österreich - Dänemark 0:4

Dänemark weist nach 3 Quali-Spielen eine makellose Bilanz auf. Nach Siegen gegen Israel (2:0) und Moldawien (8:0) gewann der Weltranglisten-11. auch gegen Österreich zu Null. Die Dänen führten die Entscheidung nach rund einer Stunde herbei. Innert weniger als 10 Minuten trafen die Skandinavier 3 Mal und zogen davon. Sie führen die Tabelle nach 3 Spielen schon mit 4 Punkten Vorsprung auf die neu zweitplatzierten Schotten (4:0 gegen Färöer) an.

Gruppe I: England gewinnt Spitzenkampf

England - Polen 2:1

England gewann die Partie gegen den auf dem Papier stärksten Gruppengegner Polen 2:1. Die «Three Lions» lagen dank eines Penalty-Treffers von Harry Kane (19.) lange in Führung, ehe Jakub Moder die Polen nach einem haarsträubenden Fehler von John Stones zurück ins Spiel brachte (58.). Verteidiger Harry Maguire traf kurz vor Schluss (85.) zum Sieg für die Engländer. Dem Team von Gareth Southgate ist damit der perfekte Start in die WM-Qualifikation gelungen. Nach 3 Partien haben die Engländer 9 Punkte auf dem Konto.