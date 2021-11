England erfüllt die Pflicht in San Marino souverän und löst das WM-Ticket. Dänemark verliert in Schottland.

Gruppe I: England löst das WM-Ticket mit Kantersieg

San Marino - England 0:10

Es hätte schon mit dem Teufel zu und her gehen müssen, dass England die direkte WM-Qualifikation noch vermasselt. Das Team von Trainer Gareth Southgate liess sich die gute Ausgangslage nicht mehr nehmen und steht nach einem problemlosen Pflichtsieg über San Marino als WM-Teilnehmer fest. Den Torreigen eröffnete Harry Maguire per Kopf bereits in der 5. Minute. Dank einem Eigentor des Fussballzwergs (15.) und 4 (!) Toren von Harry Kane (27./32./39./42.) führte der Favorit schon nach 45 Minuten 6:0. Nach der Pause schenkte England dem bedauernswerten Gegner sogar noch 4 weitere Tore ein.

01:00 Video Foden zaubert, Rossi hebt die Hand: Penalty Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen

Polen – Ungarn 1:2

Die nur noch theoretischen Chancen auf das direkte WM-Ticket machte Polen gleich selber zunichte. Gegen Ungarn glich das Heimteam nach Rückstand zwar zwischenzeitlich aus, fand auf den erneuten Rückschlag in Form des zweiten ungarischen Treffers aber keine Antwort mehr. Polen, das schon vor der Partie nicht mehr von Platz 2 verdrängt werden konnte, darf sein Glück nun in den Playoffs versuchen.

01:42 Video Polen trotz Niederlage gegen Ungarn Gruppenzweiter Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen

Albanien – Andorra 1:0

Einen Mini-Sieg gab es für Albanien gegen Andorra. Gegen den Zwergstaat reichte ein Treffer von Endri Cekici rund eine Viertelstunde vor Schluss für den 6. Erfolg der Kampagne.

02:25 Video Die Highlights bei Albanien - Andorra Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen

Gruppe F: Schottland vermiest Dänemark die perfekte Quali

Schottland - Dänemark 2:0

Für das bereits qualifizierte Dänemark ging es auswärts in Schottland nur noch darum, die bis anhin makellose Qualifikation mit einem weiteren Sieg zu beenden. Doch der Gastgeber erwies sich als hartnäckiger Widersacher und ging in der 35. Minute durch John Souttar (35.) in Führung. Weil Che Adams kurz vor Schluss noch auf 2:0 erhöhte, ging Dänemark nach 9 Siegen in Serie erstmals als Verlierer vom Platz.

00:52 Video Schottland vermiest Dänemark die tadellose Bilanz Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen

Österreich - Moldawien 4:1

Einen erfolgreichen Abschluss der Kampagne feierte hingegen Österreich. Die von Franco Foda trainierte Mannschaft besiegte im spärlich gefüllten Stadion Wörthersee in Klagenfurt Moldawien mit 4:1. Marko Arnautovic (4./55.) und Christopher Trimmel (22.) sorgten schon früh für die entscheidende Differenz. Dank der Nations League kann sich Österreich trotz Platz 4 noch via Playoffs für die WM qualifizieren.

01:57 Video Österreich mit versöhnlichem Quali-Abschluss Aus Sport-Clip vom 15.11.2021. abspielen

Israel - Färöer 3:2

Nur knapp an einem Achtungserfolg schrammten die Färöer in Israel vorbei. Der Aussenseiter kämpfte sich nach einem 0:2-Rückstand zurück, geriet aber nur 2 Minuten nach dem Ausgleich wieder in Rücklage. Eine erneute Reaktion gelang den Färingern nicht mehr.