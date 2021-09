Der Weltmeister kommt auch beim 1:1 in der Ukraine nicht in Tritt. Österreich verliert mit 2:5 in Israel.

Gruppe A: Mitrovic-Doublette und Slapstick-Goal

Serbien – Luxemburg 4:1

Serbien hat in der WM-Qualifikation Platz 1 der Gruppe A erobert. Die Serben waren überlegen und gingen durch 2 Tore von «Sturmtank» Alexander Mitrovic (22. und 35. Minute) in Führung. Luxemburg erkämpfte sich durch Olivier Thill (77.) den Anschlusstreffer. Das 3. Tor der Serben (81.) resultierte aus einem Eigengoal nach haarsträubendem Abschlag von Goalie Anthony Moris. Zum 4:1 traf in der Nachspielzeit Nikola Milenkovic.

00:26 Video Unglaubliches Eigentor von Luxemburg Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Gruppe D: «Équipe Tricolore» mit glanzlosem Remis

Ukraine – Frankreich 1:1

Für Frankreich lief es auch in Kiew nicht rund. Nach dem Achtelfinal-Aus an der EM gegen die Schweiz präsentierte sich die «Équipe Tricolore» weiter nicht in Top-Form. Trotzdem hatte das Team ein leichtes Chancenplus gegen die Ukraine zu verzeichnen. In Führung aber ging das Heimteam durch ein sehenswertes Tor von Mykola Schaparenko kurz vor der Halbzeit (44.). Kurz nach der Halbzeit (49.) war die Führung nach dem Ausgleich von Anthony Martial schon wieder dahin. Beim 1:1 ist es schliesslich geblieben. Frankreich bleibt in der WM-Quali zwar ungeschlagen, muss aber das dritte Unentschieden hinnehmen.

Gruppe F: Österreich fängt sich 5 Tore

Israel - Österreich 5:2

Rund 5 Minuten waren in Haifa gespielt, als es bereits im Tor von Österreich-Goalie Daniel Bachmann klingelte. Manor Salomon traf sehenswert in den Winkel. Die Austria-Defensive präsentierte sich vogelwild in der 1. Halbzeit. Nach einem Fehler des Ex-Baslers Alexander Dragovic netzte Ex-Grasshopper Munas Dabbur zum 2:0 ein. Eran Zahavi liess das 3:0 folgen (33.), ehe Christoph Baumgartner vor der Pause noch das 1:3 gelang.Mit dem 2:3 durch Marko Arnautovic (55.) kam nochmal Spannung auf. Israel nahm aber mit dem 4:2 durch Shon Weissman (58.) die Luft raus. In der Nachspielzeit schraubte wieder Zahavi das Resultat sogar noch einmal nach oben.

03:12 Video Zusammenfassung Israel - Österreich Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Gruppe G: Depay und Haaland treffen

Niederlande - Montenegro 4:0

Das WM-Qualifikationsspiel in Eindhoven war von Anfang an eine klare Sache. Die Niederländer drückten die Gäste hinten rein, trafen aber nicht. Erst ein Penalty-Treffer von Barça-Star Memphis Depay (38.) brach den Bann. Nach der Pause brachen dann bei Montenegro die Dämme. Wieder Depay (62.), Georginio Wijnaldum (70.) und Cody Gakpo (76.) sorgten für klare Verhältnisse.

01:50 Video Zusammenfassung Niederlande - Montenegro Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Lettland - Norwegen 0:2

Das Führungstor der überlegenen Norweger resultierte aus einem umstrittenen Penalty-Pfiff nach Foul an Kristian Thorstvedt. Haaland netzte zum Führungstreffer (20. Minute) ein. Der Ex-Basler Mohamed Elyounoussi traf in der 73. Minute zum 2:0-Sieg für die Gäste.

Gruppe H: Russland ohne Mühe

Zypern - Russland 0:2

Von Beginn an zeigten die Russen, wer das bessere Team ist. Bereits in der 6. Minute traf Alexander Jerochin die Führung. Rifat Schemaletdinow legte in der 55. Minute mit einem schönen Solo zum 2:0-Endstand nach.

00:13 Video Solo von Schemaletdinow bringt das 2:0 Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen