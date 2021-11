Gruppe D: Frankreich macht den Sack zu

Frankreich – Kasachstan 8:0

Nun steht fest: Der amtierende Weltmeister wird auch in Katar 2022 mit dabei sein. Das letzte Heimspiel der Franzosen in der WM-Quali wurde zum Schaulaufen. «Les Bleus» schenkten Aussenseiter Kasachstan im Pariser Prinzenpark gleich 8 Treffer ein. Die ersten 3 Tore gingen in der ersten Halbzeit allesamt auf das Konto von Kylian Mbappé, der seinen ersten Hattrick im Nationaldress bejubeln durfte. Nach der Pause sorgten Karim Benzema (2), Adrien Rabiot, Antoine Griezmann und nochmals Mbappé für das diskussionslose Schlussresultat. Frankreich ist vor dem abschliessenden Spieltag nicht mehr von Platz 1 zu verdrängen.

Bosnien-Herzegowina - Finnland 1:3

Im Kampf um den Playoff-Platz feierte Finnland im Direktduell mit Bosnien-Herzegowina einen kapitalen Auswärtserfolg. Die Nordeuropäer liessen sich trotz eines verschossenen Elfmeters und einem Platzverweis in der ersten Halbzeit nicht aus der Ruhe bringen. Marcus Forss, Robin Lod und Daniel O'Shaughnessy trafen für Finnland. Luka Menalo konnte für Bosnien-Herzegowina zwischenzeitlich zum 1:2 verkürzen. Die zweitplatzierten Finnen steigen mit 2 Punkten Vorsprung auf die Ukraine in die letzte Runde. Finnland empfängt am Dienstag Frankreich, die Ukraine muss in Bosnien-Herzegowina ran.

Gruppe E: Belgien sichert sich vorzeitig den Gruppensieg

Belgien – Estland 3:1

Neben Frankreich hat sich am Samstag auch Belgien vorzeitig für die WM-Endrunde im übernächsten Winter qualifiziert. Die «Roten Teufel» bekundeten im Heimspiel gegen das von Thomas Häberli gecoachte Estland kaum Probleme und siegten 3:1. Christian Benteke und Yannick Carrasco brachten den Favoriten bis zur 52. Minute mit 2:0 in Front. Erik Sorga konnte für Estland zwar verkürzen, doch Thorgan Hazard machte kurz darauf den Deckel drauf.

Wales – Belarus 3:0

Hinter Belgien hat Wales die besten Karten für Rang 2. Die Briten behielten in Cardiff gegen Belarus klar mit 5:1 die Oberhand und weisen vor dem letzten Spieltag 3 Punkte Vorsprung und auch das bessere Torverhältnis als Tschechien auf Platz 3 auf. Wales schliesst die Kampagne zuhause gegen Belgien ab, Tschechien spielt zuhause gegen Estland.

Gruppe G: Rückschlag für die Niederlande

Montenegro – Niederlande 2:2

Dank 2 Treffern von Memphis Depay war das WM-Ticket für die Niederlande zwischenzeitlich zum Greifen nahe. Doch «Oranje» kam in Podgorica spät noch vom Kurs ab. Die Montenegriner meldeten sich in der Schlussphase zurück und stellten innert nur 4 Minuten von 0:2 auf 2:2. Auf diesen Rückschlag wussten die Niederländer nicht mehr zu reagieren. Damit kommt es am Dienstag in Amsterdam zum Showdown zwischen den Niederlanden und Norwegen. Mit grösster Wahrscheinlichkeit würde der «Elftal» ein Remis zum Gruppensieg reichen.

Türkei – Gibraltar 6:0

Ebenfalls noch im Kampf um einen Top-2-Platz in der Gruppe G befindet sich die Türkei. Das Team von Stefan Kuntz kanterte Gibraltar mit 6:0 nieder und profitierte vom Ausrutscher der Norweger, um auf Rang 2 vorzustossen. Die Türkei gastiert zum Abschluss der WM-Quali in Montenegro. Mit einem Sieg wäre sie im Minimum für die Playoffs qualifiziert. Auch der Gruppensieg und damit die direkte Endrunden-Quali ist mit fremder Hilfe noch möglich.

Norwegen – Lettland 0:0

Ohne ihren verletzten Superstar Erling Haaland brachte Norwegen in Oslo gegen die Letten keinen Treffer zustande. Die Skandinavier laufen somit Gefahr, die ersten beiden Plätze in der Gruppe zu verpassen.