Gruppe I: Unentschieden im Stürmerduell

Polen - England 1:1

Der Spitzenkampf in der polnischen Hauptstadt war nicht nur ein Duell um die Vorherrschaft in der Gruppe I, sondern auch eines der beiden Top-Stürmer Robert Lewandowski und Harry Kane. Während Kane mit einem satten Distanzschuss in der 72. Minute die Engländer in Front schoss, bediente Bayern-Stürmer Lewandowski in der Nachspielzeit mustergültig Damian Szymanski, der seiner Mannschaft mit dem 1:1 spät einen Punkt sicherte.

Gruppe J: Deutschland wiederum souverän

Island - Deutschland 0:4

Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick bekundete in Island keine Mühe und feierte einen klaren 4:0-Sieg. Nach der bescheidenen Leistung im Duell gegen Liechtenstein ging offenbar ein Ruck durch das deutsche Team, das sich bereits zwei Tage zuvor beim 6:0 gegen Armenien den Frust von der Seele geballert hatte. In Reykjavik eröffnete Serge Gnabry (4.) früh den Torreigen, Antonio Rüdiger mit einem wuchtigen Kopfball (24.) und Leroy Sané (56.) entschieden die Partie. Timo Werner war 2 Minuten vor Spielende schliesslich für den Endstand besorgt.

Armenien - Liechtenstein 1:1

Ein Achtungserfolg gelang Fussballzwerg Liechtenstein. Auswärts in Armenien erkämpfte sich der Aussenseiter ein 1:1-Unentschieden. Den goldenen Treffer aus Sicht der Liechtensteiner erzielte Promotion-League-Stürmer Noah Frick in der 80. Minute. Vorher hatte Henrikh Mkhitaryan die Gastgeber in Führung geschossen.

Gruppe E: Mini-Auswärtssieg der Belgier

Belarus - Belgien 0:1

Belarus, das sein Heimspiel im russischen Kasan austrug, stemmte sich eine halbe Stunde tapfer gegen die Niederlage, dann zog Dennis Praet im Strafraum ab (33.) und brachte seine Mannschaft in Führung. Zwar konnten die «Roten Teufel» den Vorsprung gegen den Aussenseiter behaupten, bekleckerten sich beim 1:0-Auswärtssieg allerdings kaum mit Ruhm.

Gruppe B: Griechenland gewinnt Defensivduell

Griechenland - Schweden 2:1

Lange neutralisierten sich die beiden defensiv eingestellten Teams im Olympiastadion von Athen erfolgreich, ehe Griechenland-Captain Anastasios Bakasetas nach einer Stunde nach einem Doppelpass zur Führung einschob. Vangelis Pavlidis erhöhte in der 74. Minute für den Gastgeber. Dieser 2. Treffer war aus Sicht der Griechen notwendig, um den Sieg zu behaupten, zumal Robin Quaison mit dem 1:2-Anschlusstreffer 10 Minuten vor Schluss nochmals Spannung in die Affiche brachte.

Kosovo - Spanien 0:2

Spanien reichten im Kosovo 2 erfolgreiche Abschlüsse für den 2. Zu-Null-Sieg in Folge. Pablo Fornas in der 32. Minute und Ferran Torres 2 Minuten vor Spielende sorgten mit ihren Toren für die 3 Punkte. Mit dem Sieg setzen sich die Iberer an der Spitze der Gruppe B ab, zumal Konkurrent Schweden in Griechenland patzte.