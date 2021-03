Gruppe A: Portugal wieder mit Mühe

Luxemburg - Portugal 1:3

Portugal hat auch im 3. Spiel der WM-Qualifikation viel Mühe bekundet. Der Europameister von 2016 geriet in Luxemburg, das schon Irland überraschend geschlagen hatte, sogar in Rückstand. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit konnte Diogo Jota für den haushohen Favoriten ausgleichen. Cristiano Ronaldo brachte die Portugiesen in der 50. Minute auf die Siegerstrasse – es war sein 1. Treffer nach 4 Länderspielen ohne persönliches Erfolgserlebnis. Joao Palhinha sorgte 10 Minuten vor Schluss für den Endstand.

Aserbaidschan - Serbien 1:2

Nach der knappen Niederlage gegen Portugal (0:1) schnupperte Aserbaidschan auch gegen Serbien an der Sensation. Den Serben war es (einmal mehr) Aleksandar Mitrovic zu verdanken, dass sie mit 3 Punkten im Gepäck nach Hause reisen. Der Fulham-Spieler erzielte beide Treffer – das entscheidende 2:1 in der 81. Minute. Mitrovic hat nun 5 der 7 Tore Serbiens in der WM-Quali geschossen.

Gruppe G: Niederlande mit 4 Toren in 10 Minuten

Gibraltar - Niederlande 0:7

Die Niederlande brauchten gegen den «Fussballzwerg» fast eine Halbzeit lang, um das Skore zu eröffnen. Erst 4 Minuten vor der Pause gelang den überlegenen Gästen durch Steven Berghuis der Führungstreffer. Zuvor konnte sich Gibraltars Keeper Daley Coleing einige Male auszeichnen. Mit 4 Toren zwischen der 55. und 65. Minute machten die Niederländer, die neu auf Rang 2 liegen, alles klar.

Türkei - Lettland 3:3

Die Türken, Schweizer EM-Gruppengegner im Sommer (20. Juni), gaben im 3. Spiel erstmals Punkte ab. Die Türkei verspielte gegen Lettland eine 2:0- und 3:1-Führung. Lettlands 2:3 nach einer Stunde war eine Co-Produktion zweier Schweizer Super-League-Legionäre: Luganos Verteidiger Marcis Oss legte auf, der Sittener Roberts Uldrikis staubte ab. Das 3:3 erzielte der eingewechselte Davis Ikaunieks in der 79. Minute. Die Türken mussten wegen positiver Corona-Tests auf eine Handvoll Spieler verzichten.

Gruppe E: Belgien feiert Kantersieg

Belgien - Belarus 8:0

Belgien erfüllte die Pflichtaufgabe gegen den Aussenseiter souverän und feierte im 3. Spiel der WM-Qualifikation den 2. Sieg. Bereits zur Pause hatten die «Roten Teufel» mit 4:0 in Führung gelegen. Hans Vanaken und Leandro Trossard trafen doppelt.

Wales - Tschechien 1:0

Wales, das am 12. Juni an der EM der 1. Gegner der Schweiz ist, kam im 2. Spiel zum 1. Sieg. Daniel James schoss den goldenen Treffer 8 Minuten vor Schluss. Die Tschechen, die Tabellenrang 1 an Belgien verloren, mussten nach der umstrittenen roten Karte gegen Patrik Schick ab der 49. Minute mit einem Mann weniger auskommen.