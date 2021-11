Cristiano Ronaldo und Co. verlieren spät gegen Serbien. Spanien schlägt Schweden und ist in Katar mit dabei.

Gruppe A: Portugal spät bestraft

Portugal - Serbien 1:2

Welch Dramatik in Lissabon! Portugal, das die Gruppe A vor dem abschliessenden WM-Qualifikationsspiel anführt, ist mit dem 1:1 gegen den direkten Konkurrenten Serbien auf Kurs. Doch dann kommt die 90. Minute und der Auftritt von Alexander Mitrovic. Der 27-Jährige steht nach einer Flanke goldrichtig und netzt zum 2:1 ein. Wenige Minuten später ist das Spiel aus. Während das serbische Team Kopf steht, können die Portugiesen rund um Superstar Cristiano Ronaldo das Geschehene nicht fassen. Renato Sanches hatte das Heimteam bereits in der 2. Minute in Führung geschossen, Dusan Tadic glich nach einem Patzer von Portugal-Keeper Rui Patricio noch vor der Pause aus. Die Serben können dank dem Gruppensieg (20 Punkte) mit Katar planen, Portugal muss aufgrund der Last-Minute-Niederlage in die Playoffs (17 Punkte).

01:22 Video Mitrovics spätes Tor sichert Serbien das WM-Ticket Aus Sport-Clip vom 14.11.2021. abspielen

Gruppe B: Spanien holt Gruppensieg

Spanien - Schweden 1:0

Spanien kann derweil aufatmen. Das Team von Luis Enrique tat sich gegen Schweden lange schwer, erst der späte Treffer von Alvaro Morata in der 86. Minute sorgte für Beruhigung. Spanien kontrollierte die Partie, im Wissen, dass ein Unentschieden für das Ticket nach Katar reichen würde. Die Schweden, die bis zum Ausrutscher am vergangenen Donnerstag in Georgien (0:2) noch Tabellenführer waren, zeigten sich aber bemüht und kamen durch Emil Forsberg von Leipzig zu zwei ausgezeichneten Möglichkeiten. Die Iberer entscheiden die Gruppe B für sich, Schweden landet auf dem Playoff-Platz.

01:39 Video Zusammenfassung Spanien – Schweden Aus Sport-Clip vom 14.11.2021. abspielen

Gruppe H: Kroatien jubelt spät

Kroatien - Russland 1:0

Russland hat das direkte WM-Ticket für die Endrunde in Katar 2022 auf brutale Art und Weise verspielt: Ein Eigentor von Fedor Kudrjaschow rund 10 Minuten vor Schluss bedeutete das 0:1 gegen Kroatien. Der Verteidiger lenkte eine Flanke ins eigene Tor ab und sorgte bei den kroatischen Fans für ekstatischen Jubel. Die Kroaten, mit 2 Punkten Rückstand in die Partie gegangen, überholten damit die Russen in der Tabelle der Gruppe H noch. Während Kroatien damit das Ticket auf sicher hat, werden die Russen den Weg über die Playoffs im März gehen müssen.

00:20 Video Der fatale «Stolperer» von Kudrjaschow Aus Sport-Clip vom 14.11.2021. abspielen

Gruppe J:

Nordmazedonien - Island 3:1

EM-Teilnehmer Nordmazedonien hat sich in der Gruppe J dank dem 3:1-Sieg gegen Island den Playoffplatz gesichert. Elif Elmas (2) und der ehemalige Super-League-Spieler Ezgjan Alioski erzielten die Tore für die Nordmazedonier, die damit Rumänien auf Distanz hielten. Der 2:0-Sieg der Rumänen gegen tapfer kämpfende Liechtensteiner verkam zu einem Muster ohne Wert.

01:58 Video Nordmazedonien schafft Playoff-Einzug Aus Sport-Clip vom 14.11.2021. abspielen

Armenien - Deutschland 1:4

Das bereits für die WM qualifizierte Deutschland hat sich im abschliessenden Qualifikationsspiel auswärts mit 4:1 gegen Armenien durchgesetzt. Für Hansi Flick war es der 7. Sieg im 7. Spiel als Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Kai Havertz, Ilkay Gündogan (2) sowie Jonas Hofmann trafen vor rund 13'000 Zuschauern in Eriwan.