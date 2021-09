Gruppe A: Ronaldo bringt Portugal spät den Sieg

Portugal – Irland 2:1

In Faro holte Portugal gegen Aussenseiter Irland in extremis einen 2:1-Sieg. Bereits in der 10. Minute scheiterte Cristiano Ronaldo mit einem Penalty an Gavin Bazunu. Der 19-jährige Irland-Goalie spielt derzeit beim englischen Drittligisten Portsmouth.

Noch schlimmer kam es für die Gastgeber kurz vor der Pause (45.), als John Egan nach Eckball zum 1:0 für die Iren traf. Ronaldo machte seinen Fehlschuss erst spät – dafür gleich doppelt – wieder gut: In der 89. Minute traf er zum Ausgleich, in der 96. Minute gelang dem Superstar wiederum per Kopf gar der Treffer zum 2:1. Mit seinen Treffern Nummer 110 und 111 ist er neu alleiniger Weltrekordhalter in Sachen Toren in der Nationalmannschaft.

Gruppe D: Frankreich verpasst Sieg in Unterzahl

Frankreich – Bosnien-Herzegowina 1:1

Weltmeister Frankreich kam zuhause gegen Bosnien-Herzegowina nicht über ein Unentschieden hinaus. Nachdem Routinier Edin Dzeko die Gäste nach einem Fehler in der Abwehr (36.) in Führung gebracht hatte, konnte Antoine Griezmann für den Favoriten noch vor der Pause (39.) ausgleichen.

Nach dem Kopfball des Atlético-Rückkehrers, der nur knapp die Linie überquerte, stand der Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer im Mittelpunkt, der den Treffer nach VAR-Konsultation gegeben hatte. Schärer und der VAR blieben gleich im Mittelpunkt, als der Unparteiische in der 50. Minute Jules Koundé nach einem überharten Einsteigen des Feldes verwies.

Gruppe F: Dänemark nach Startfurioso souverän

Dänemark – Schottland 2:0

In Kopenhagen reichte der dänischen Nationalmannschaft ein Doppelschlag nach einer Viertelstunde, um Schottland mit 2:0 in die Schranken zu weisen. Daniel Wass (14.) und Atalanta-Verteidiger Joakim Maehle (15.) sorgten für den verdienten Heimsieg des EM-Halbfinalisten.

Republik Moldau – Österreich 0:1

Im anderen Spiel dieser Gruppe hatte eine Drohne über dem Stadion das Duell zwischen der Republik Moldau und Österreich um eine halbe Stunde verzögert. Wer das störende Flugobjekt am Himmel von Chisinau steuerte, blieb zunächst unklar. Zuvor war bereits die Lautsprecheranlage im Stadion ausgefallen. Auf dem Rasen sorgten Christoph Baumgartner (45.) und Marko Arnautovic (90.) beim 2:0-Sieg für die sportlichen Höhepunkte.

Gruppe G: Haaland trifft bei Unentschieden

Norwegen – Niederlande 1:1

Die Niederlande gerieten auswärts in Norwegen nach 20 Minuten in Rückstand. Goalgetter Erling Haaland hatte seine Farben in der Hauptstadt Oslo in Führung geschossen. Zwar konnten die Niederlande durch Davy Klaassen (36.) noch vor dem Seitenwechsel ausgleichen, mehr als ein Unentschieden lag für die «Elftal», bei der Louis van Gaal als Nachfolger von Frank de Boer sein Comeback an der Seitenlinie gab, aber nicht drin. Haaland traf nach Vorarbeit von Captain Martin Ödegaard in der 2. Halbzeit gar noch den Pfosten.