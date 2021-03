Gruppe B: Olmo bewahrt Spanien vor Blamage

Georgien - Spanien 1:2

Mit seinem Tor in der Nachspielzeit (90.+2) rettete Dani Olmo den Spaniern ein 2:1 gegen Aussenseiter Georgien. Der 22-Jährige traf per Distanzschuss zum Sieg für den Favoriten. Trotz einer enttäuschenden Vorstellung rücken die Spanier in der Gruppe B auf Platz 1. Nach dem 1:1 zum Auftakt gegen Griechenland hat die Mannschaft von Trainer Luis Enrique 4 Punkte auf dem Konto.

Kosovo - Schweden 0:3

Keine Probleme bekundete Schweden in Pristina. Die von Zlatan Ibrahimovic angeführten Skandinavier setzten sich gegen Kosovo mit 3:0 durch. Mit 6 Punkten aus 2 Spielen behaupten die Schweden die Tabellenführung in der Gruppe B.

Gruppe J: Deutschland mit Mini-Sieg

Rumänien - Deutschland 0:1

Die deutsche Nationalmannschaft bezwang Rumänien mit 1:0 und gewann auch das 2. Spiel der Quali. Die Mannschaft von Trainer Joachim Löw feierte beim vermeintlich schwierigsten Gruppengegner mit einem 1:0 den 18. WM-Quali-Sieg in Serie. Den Treffer erzielte Serge Gnabry (16.).

Gruppe D: Frankreich kehrt zum Siegen zurück

Kasachstan - Frankreich 0:2

4 Tage nach dem 1:1 zuhause gegen die Ukraine gewann Frankreich in Kasachstan 2:0. Ousmane Dembélé brachte die Franzosen nach 19 Minuten in Führung. Der 2. Treffer Ende der 1. Halbzeit war ein Eigentor des Kasachen Sergej Malij. Kylian Mbappé vergab nach seiner Einwechslung einen Foulpenalty, den er selbst herausgeholt hatte.

Gruppe I: England lässt in Albanien nichts anbrennen

Albanien - England 0:2

England blieb auch in der 2. Partie der WM-Qualifikation ohne Gegentor. In Albanien kamen die «Three Lions» zu einem 2:0. Harry Kane mit seinem 33. Länderspieltor eröffnete das Skore in der 38. Minute. Der Captain bereitete auch das 2:0 von Chelsea-Akteur Mason Mount vor (63.). Zum Auftakt der Kampagne hatte England am Donnerstag San Marino ohne Mühe 5:0 geschlagen.

Gruppe F: Dänemark kantert Moldawien nieder

Dänemark - Moldawien 8:0

Die Dänen kannten mit Moldawien keine Gnade. Gleich mit 8:0 fegten sie den inferioren Gegner in Herning nieder. Kasper Dolberg und Mikkel Damsgaard konnten sich dabei als Doppeltorschützen auszeichnen. Mit 6 Punkten, 10 Toren und keinem einzigen Gegentreffer ist der Start in die WM-Quali dem Team von Kasper Hjulmand damit nach Mass geglückt.